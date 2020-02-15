“مكافحة الأمراض” يؤكد توفر غرف العزل ومشغلات الكشف عن فيروس كورونا
أخبار ليبيا24
قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إنه تم توفير غرف للحجر الصحي في طرابلس وأخرى للعزل في مدن طرابلس، مصراتة، وبنغازي.
وأوضح النجار بحسب مكتب الإعلام في المركز أنه تم توفير غرف للعزل بمركز بنغازي الطبي، وغرف للعزل في مستشفى الأمراض الصدرية بأبي ستة، ومستشفى طرابلس المركزي ، مؤكدا توفير غرف أخرى للعزل بمستشفى الأمراض الصدرية زريق بمدينة مصراتة.
وأضاف المدير العام للمركز أن العمل جاري على توفير غرف أخرى للعزل في كل من مدينتي زوارة ونالوت، موضحًا أن غرف العزل تم توفيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بكل منطقة ضمن خطة الاستجابة لفيروس كورونا.
وفي ذات السياق، أعلن مدير المختبر المرجعي للصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عمر الأحمر عن توفر مشغلات الكشف عن فيروس الكورونا.
وأشار الأحمر إلى أن الاختبارات المعيارية الأولية ستجرى الأيام المقبلة استعدادا لاستقبال العينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.
وقال مدير المختبر المرجعي إن المختبر على استعداد تام لتقديم المشورة الفنية في اشتراطات العينة المطلوبة وكيفية تجميعها وظروف النقل اللازمة, وفقا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية, والدليل الوطني للكشف عن فيروس كورونا.
و تابع الأحمر :”أن توفر مشغلات الكشف عن فيروس الكورونا بالمختبر المرجعي للصحة العامة يأتي ضمن القدرات الأساسية المطلوبة للوائح الصحية الدولية في جهوزية مختبرات الصحة العامة, وقدرتها على الكشف لمسببات التعرض”.