“مكافحة الأمراض” يؤكد توفر غرف العزل ومشغلات الكشف عن فيروس كورونا

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قال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إنه تم توفير غرف للحجر الصحي في طرابلس وأخرى للعزل في مدن طرابلس، مصراتة، وبنغازي.

وأوضح النجار بحسب مكتب الإعلام في المركز أنه تم توفير غرف للعزل بمركز بنغازي الطبي، وغرف للعزل في مستشفى الأمراض الصدرية بأبي ستة، ومستشفى طرابلس المركزي ، مؤكدا توفير غرف أخرى للعزل بمستشفى الأمراض الصدرية زريق بمدينة مصراتة.