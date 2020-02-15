مفوضية اللاجئين تفكر في غلق مركز للمهاجرين في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أنها تفكر جديا في غلق مركز لعبور المهاجرين في العاصمة الليبيه طرابلس خلال “الأسبوع المقبل”.

وكانت المفوضية قررت في نهاية يناير تعليق عملياتها في “مركز التجميع والمغادرة” عقب ملاحظة بناء أرض للتدريب العسكري خارج المبنى في طرابلس.

وفِي تصريح للمسؤولة في المفوضية كارولين غلاك من باريس قالت :”إنه لم يتبق سوى 119 شخصا في المركز الذي نتوقع إغلاقه الأسبوع المقبل”.

وأكدت غلاك بالقول :”إنه من غير الممكن الإبقاء على الأمور كما كانت لأن المركز أصبح هدفا”.

وتابعت المسؤولة :”لدينا أمل في أن نتمكن من إعادة فتح هذا المقر في الوقت المناسب”، معتبرة ليبيا أسوأ مكان في العالم للاجئ أو طالب اللجوء.

وأوضحت غلاك :”وبالرغم من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين إلا أن الأعداد التي تصل إلى ليبيا شهريا مايقرب 1000 طالب لجوء من أفريقيا”.

وسبق وأن تعرض هذا المقر للقصف في يوليو 2019 مما إدى إلى مقتل 53 مهاجرا على الأقل.

وبحسب احصائيات المفوضية العليا للاجئين فإن نسبة المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الإيواء التابعة لحكومة الوفاق الليبية لا يشكلون أكثر من 5 % من 47 ألف مهاجر في ليبيا.