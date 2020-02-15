متهمًا الدول العربية بشراء الأنظمة .. أوغلو : حفتر أمير حرب وليس له أي شرعية أوغلو : لدينا خلافات مع بعض دول الخليج وبالتالي فنحن لم نعقد اجتماعات معها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إن القضايا التي نتدخل فيها عسكريًا لها أولوية، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج هو استقرار وأمن لتركيا.

أوغلو أضاف ، في كلمة له بجلسة مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها فضائية TRT عربي : “لدينا خلافات مع بعض دول الخليج وبالتالي فنحن لم نعقد اجتماعات دول الخليج، ولكن يمكننا في نهاية المطاف متابعة هذه الاجتماعات، لكن الجميع الآن يركز على الملف الليبي ومشاركتنا في واقع الحال هي مع الحكومة الشرعية لخلق توازن على الأرض”.

وتابع رئيس الدبلوماسية التركية: “تركيا كانت طرفًا رئيسيًا في تحقيق وقف إطلاق النار بالشراكة مع روسيا، آخذين بعين الاعتبار أن حفتر قد انتهكه لكن الاتفاق لا زال موجودًا، ونحن أيضًا نساهم في استمراره ضمن إطار اتفاق برلين، وهنالك في الغد اجتماع وزاري”.

وواصل: “لكن مشاركة بعض دول الخليج في المنطقة وفي ليبيا تحديدًا خطيرة جدًا، فالبعض منهم يظنون بأنهم يملكون المال ولديهم الدعم الكامل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي يمكنهم تغيير كل شيئ وشراء الدول، ويمكنهم أن يغيروا الأنظمة في كل مكان، وإلا فلماذا يدعمون حفتر على سبيل المثال؟”.

وأردف: “الأمم المتحدة كانت مستعدة لاتخاذ قرار آخر في ليبيا قبل الرابع من شهر أبريل، وهذا يعني عملية سياسية وانتخابات، وهذه الدول تظن أن الديمقراطية في دولة عربية أو في المنطقة هي تهديد خطير لأنظمتهم ولهذا السبب دعموا حفتر من أجل الحصول على السلطة عبر تدخل عسكري”.

واختتم: “نحن نعمل مع الحكومة التي يمثلها السراج، وحفتر ليس له شرعية، فهو مجرد أمير حرب وما يقوم به غير قانوني، وإذا نظرنا إلى قرار مجلس الأمن 2259 فهو يسلط الضوء على أنه يجب دعم حكومة السراج من أجل إعادة الاستقرار للدولة، وعدم العمل مع الآخرين مثل حفتر”.