لافروف: حفتر ليس رمزا للانفصال بل هو أحد طرفي النزاع في ليبيا

لافروف: حفتر ليس رمزا للانفصال بل هو أحد طرفي النزاع في ليبيا وزير الخارجية الروسي يؤكد على ضرورة تقارب الأطراف الليبية لإعادة إعمار بلادهم

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن “قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ليس رمزا للانفصال، بل هو أحد طرفي النزاع في ليبيا، وباعتراف مجلس الأمن الدولي”.

وأكد لافروف خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد اليوم السبت، أن موسكو تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم.

وجدد لافروف الدعوة إلى عقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على أن التحديات كبيرة وحلها لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية، مؤكدا على ضرورة تقارب الأطراف الليبية لإعادة إعمار بلادهم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي بقوله: “نريد أن تكون ليبيا موحدة وأن لا يتم تدميرها، إنه لا بد من احترام المواثيق الدولية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول”.