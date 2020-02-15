صنع الله: الولايات المتحدة قادرة على صنع تغيير حاسم في ليبيا رئيس مؤسسة النفط: أمريكا تدرك تماما العواقب الإنسانية لإقفال النفط على المواطن العادي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنّ “الولايات المتحدة قادرة على صنع تغيير حاسم في ليبيا، وهي تدرك تماما العواقب الإنسانية لإقفال النفط على المواطن العادي”.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن في يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وذلك لمناقشة العواقب الإنسانية والمالية المترتبة على استمرار اقفال انتاج النفط في ليبيا.

وأكد صنع الله، أنهم اتفقوا جميعا على ضرورة التوصل إلى حل دائم حتى لا يتكرّر ما يحدث الآن مرة أخرى، وفق ما نشرت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة.

وضم الاجتماع كلا من مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والنائب الأول لمساعد الوزير للشؤون الدولية بوزارة الطاقة الأميركية ماثيو زايس، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دبلوماسية الطاقة من مكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية كورت دونيلي، ونائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في 18 يناير الماضي، حالة القوة القاهرة في عدة موانئ وحقول نفطية في شرق البلاد، متهمة جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية التابع للقيادة العامة بإيقاف صادرات النفط من عدة موانئ.

وأكد المؤسسة مساء الخميس الماضي، أن الخسائر المترتبة على هذه الإقفالات تجاوزت المليار و437 مليون دولار أميركي، وذلك بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 163 ألفًا و684 برميلًا في اليوم.