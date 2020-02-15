شرطة القوارشة تضبط تشكيل عصابي لسرقة الأغنام

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تمكن مركز شرطة القوارشة من إلقاء القبض على تشكيل_عصابي يمتهن سرقة الأغنام من المواطنين بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة الأغنام الخاصة بهم داخل الاختصاص.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي أن إشارة وردت من أحد مصادر مركز شرطة القوارشة تفيد بوجود تشيكل عصابي يقوم بجمع الأغنام المسروقة وحجزها في مزرعة مهجورة في منطقة القوارشة.

وأضاف مكتب الإعلام أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات بالمركز و مناوب التحقيق برفقة وتعليمات من رئيس المركز وعند عملية الضبط وصل الأعضاء للمكان وتم ضبط ثلاث اشخاص.

وأشار إلى أنه تم تحريز الأغنام المسروقة من قبل مركز شرطة القوارشة يتجاوز عددها 128 رأس غنم و تم ضبط التشكيل الإجرامي من قبل المركز وتم حضور بعض المواطنين والتعرف الأغنام المسروقة .

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أنه تم الاستدلال مع التشيكل العصابي حيثُ يوجد الكثير من المحاضر المفتوحة بسرقة الأغنام ضد مجهول وجاري التعرف على أصحابها .