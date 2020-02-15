حفتر يستقبل وفداً من مشايخ قبيلة ورفلة

حفتر يستقبل وفداً من مشايخ قبيلة ورفلة قبيلة ورفلة تؤكد دعمها الكامل لقوات الجيش في حربها ضد الإرهاب

أخبار ليبيا 24- خبر

استقبل القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر وفداً من أعيان ومشايخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد ، وممثلي كافة المكونات الاجتماعية بالمدينة في مكتبه بمقر القيادة العامة – الرجمة .

وعبر الوفد عن دعم قبائل ورفلة وانحيازها الكامل لقوات الجيش في حربها ضد الإرهاب، مؤكدين رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق لمرتزقةٍ سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي .

ومن جهته، عبّر القائد العام عن شكره للمواقف المُشرفة لقبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل لجيشهم في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي الغاشم في شؤون البلاد .