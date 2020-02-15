تواصل أعمال مشروع “إصغاء” بسبها

أخبار ليبيا24

يواصل نادي الأثير للمناظرة بسبها عقد سلسلة ورش عمل حول طرق المناظرة والحوار والسلم المجتمعي، والتي تستهدف فئة الشباب من الطلبة الجامعيين، وعدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني.

وتقام ورش العمل التي تستهدف أكثر من خمسين متدرب في مقر بيت الثقافة وسط مدينة سبها، ويشرف عليها أعضاء من النادي بمتابعة بيت الثقافة.

وقال المدرب في مجال السلم المجتمعي عضو نادي الأثير المعتزبالله الفاخري لـ”أخبارليبيا24″ إن الورش تهدف لتعزيز قيم السلم والتعايش المشترك بسبها، موضحًا أنه سيتم اختيار المميزين بينهم.

وأضاف الفاخري أن الورش تعتمد على استحضار أمثلة عملية من تجارب دول أخرى مرت بحالات مختلفة من الصراع وكيفية تمكنها من معالجته بعد فترة من الحوار والسلام المبني على أسس قانونية ومجتمعية متينة.