بوغدانوف: اتهام أردوغان لروسيا لا تتوافق مع واقع الأمور أردوغان: روسيا تدير الآن الحرب في ليبيا على أعلى مستوى

أخبار ليبيا 24 – سياسة

نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الاتهامات التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا بشأن إدارتها للحرب في ليبيا.

وقال بوغدانوف في حديث للصحفيين اليوم السبت، إن “مزاعم الرئيس التركي بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، لا تتوافق مع واقع الأمور”، وفق ما نشر موقع روسيا اليوم.

وأضاف بوغدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا أعلم من جاء بذلك؟”.

وكان أردوغان قد قال: إن “روسيا تدير الآن الحرب في ليبيا على أعلى مستوى”، مجددا تأكيده على أن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، وفق ما نقلت قناة (إن.تي.في) التركية اليوم السبت.