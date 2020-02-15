بعد الاشتباكات الأخيرة .. مفوضية اللاجئين تحذر : أوضاع اللاجئين أصبحت أكثر خطورة المفوضية : نزح أكثر من 150 ألف شخص بسبب إنعدام الأمن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أسفرت جولة جديدة من الاشتباكات جنوب طرابلس، الخميس الماضي، عن مقتل وجرح عدد من المدنيين، ما أثار تحذيرات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الوضع الإنساني المتدهور .

وأفادت صحيفة RFI في تقرير لها، نقلا عن مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ليبيا، كارولين غلوك، قولها: “بعد ساعات من الاشتباكات بين طرفي الصراع، لقد أصبح الأمر أكثر خطورة على الجميع في ليبيا”.

وأضافت: “لقد نزح 150 ألف شخص بسبب النزاعات منذ أبريل الماضي في طرابلس”، مؤكدة أن انعدام الأمن قد زاد من صعوبة الوصول إلى المدنيين.

وأوضحت أن أعمال العنف التي وقعت الخميس الماضي، والتي جاءت بعد يوم من قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى “وقف دائم لإطلاق النار”، لن تفعل الكثير لتحسين الوضع.

وتطرقت الصحيفة إلى تعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الوحيد في العاصمة طرابلس، نتيجة تعرضه للقصف الصاروخي، ليكون الإغلاق تاليا لإغلاقات سابقة متعددة.

وأشارت إلى وقوع انفجارات، بحسب شهود عيان، في منطقة الهضبة الزراعية على بعد حوالي 30 كم جنوب وسط مدينة طرابلس، موضحة أن الصواريخ أصابت أحياء سكنية، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أربعة مدنيين آخرين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة في حكومة الوفاق .

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من 1000 شخص من بدء العمليات على طرابلس في أبريل الماضي، مضيفا أنه في العام الماضي، تم نقل ما يزيد قليلاً عن 2000 شخص جواً من ليبيا إلى بر الأمان، لكن ما زال حوالي 47000 شخص ينتظرون الضوء الأخضر.