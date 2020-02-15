بعد إعلان حفتر استمرار القتال .. الشح يدعو السراج إلى عدم المشاركة في ترتيبات سلامة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا المستشار السابق للمجلس للدولة، أشرف الشح، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج، وحكومته وكل الأجسام السياسية في طرابلس إلى عدم القبول أو المشاركة فيما يرتب له المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة .

الشح أضاف، في تغريدة له، “السلام لا يمكن أن يطلب فقط ممن يدافع عن نفسه وبلده”، متابعًا : “بعد إعلان حفتر استمرار عدوانه وعدم التفاته لمجلس الأمن، أتمنى من السراج و حكومته وكافة الأجسام السياسية في طرابلس إلى عدم القبول أو المشاركة فيما يرتب له سلامة”، واختتم بـ”لا يفل الحديد إلا الحديد”.

وألقى خليفة حفتر أمس الجمعة، كلمة مسموعة على المتظاهرين في ساحة الكيش وسط بنغازي للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا، أكد فيها استمرار المعارك، قائلا: “أيها الأخوة لقد كنا ولازلنا دعاة سلام؛ السلام الذي يضمن لليبي كرامته وحريته والسيطرة على مقدراته والتمتع بخيراته، ويضع حدا للعبث بثروات الليبيين، ولا يكون ذلك إلا باستسلام الإرهابيين أو ينالوا مصيرهم المحتوم، ولا سلم إلا بنزع سلاح العصابات والمليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم إلى أرضنا مختل تركيا المسعور بالتعاون مع الخونة والعملاء، هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفا دائما لإطلاق النار، وإن استكبروا وجنحوا إلى الحرب فليستبشروا بنيران قذائفنا”.