المحجوب: عدم التوصل لحل بشأن الميليشيات سيدفعنا للعمليات العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش الليبي تمتثل لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، موضحًا أن وجود الميليشيات، يمنع إقامة الدولة والاستقرار.

المحجوب تابع في تصريحات صحفية أن الميليشيات مُصرة على عدم الانصياع لتفاهمات برلين التي تنص على وقف إطلاق النار، مُستدركًا : “وجود الميليشيات يمنع إقامة الدولة والاستقرار، وهو ما يدفعنا للنضال عبر التفاهمات التي جرت بشأن حل الميليشيات، أو بالعمل العسكري حال عدم امتثالها لما اتفق عليه”.

وفي ختام حديثه، قال المحجوب: رغم امتثال الجيش الليبي، إلا أنه يرد على أي هجوم يقوم به الجانب الآخر، والاشتباكات لم تقف طوال الفترة الماضية، وحال عدم توصل المجتمع الدولي لأي حل بشأن وضع الميليشيات، لن يكون أمام الجيش سوى العمليات العسكرية للقضاء عليها”.