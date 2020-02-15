العبيدي: كلمة حفتر أكدت عدم مصداقية المليشيات في تطبيق وقف إطلاق النار

العبيدي: كلمة حفتر أكدت عدم مصداقية المليشيات في تطبيق وقف إطلاق النار العبيدي: لا حل دون نزع سلاح المليشيات ودخول قوات الجيش إلى العاصمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب حمد العبيدي، اليوم السبت، “إن كلمة القائد العام المشير خليفة حفتر أكدت عدم مصداقية الجماعات والمليشيات في تطبيق وقف إطلاق النار”.

العبيدي أكد أن الجميع تيقن من ذلك بعد سقوط عسكريين من الجيش، إثر إطلاق قذائف من جانب الجماعات المسلحة علي منطقة بن غشير بطرابلس .

وأضاف في تصريحات صحفية أن “قذائف المجموعات الإرهابية أصابت مساكن المدنيين، وتسببت في سقوط بعض الضحايا، ومن ثم لا حل دون نزع سلاح المليشيات ودخول قوات الجيش إلى العاصمة”.

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر القي كلمة مسموعة أمس الجمعة على المتظاهرين في ساحة الكيش وسط بنغازي للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

القائد العام أكد في كلمته على استمرار المعارك، قائلا: “أيها الأخوة لقد كنا ولا زلنا دعاة سلام؛ السلام الذي يضمن لليبي كرامته وحريته والسيطرة على مقدراته والتمتع بخيراته، ويضع حدا للعبث بثروات الليبيين، ولا يكون ذلك إلا باستسلام الإرهابيين أو ينالوا مصيرهم المحتوم، ولا سلم إلا بنزع سلاح العصابات والمليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم إلى أرضنا مختل تركيا المسعور بالتعاون مع الخونة والعملاء، هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفا دائما لإطلاق النار، وإن استكبروا وجنحوا إلى الحرب فليستبشروا بنيران قذائفنا”.