السراج: الدول الداعمة لحفتر ستخسر رهانها

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رأى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها أمميًا، فائز السراج، أن الدول التي تراهن على القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، رهانها خاسر، مشيرًا إلى أنها أُبلغت بأن مصالحها يمكن تحقيقها بالتعامل مع حكومة الوفاق بطرق نظامية.

وقال السراج، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بفندق المهاري وسط العاصمة طرابلس، إن حكومة الوفاق تتواصل مع كافة الدول رغم علمها باصطفاف بعضها إلى جانب الطرف الآخر، ونحاول إفهام هذه الدول أن مواقفها ستكسبها عداوة الشعب الليبي.

وأضاف، “نتواصل مع كافة الدول لتبيان الحقائق، ومواقفنا ثابتة في المسار العسكري، وهي إنهاء الأعمال العدائية وعودة النازحين”. وقال السراج، “إن الانقسام في المجتمع الدولي حول ليبيا موجود أيضا في مجلس الأمن وكانت هناك صعوبة في استخراج القرار الأخير”.

وأضاف، “آن لداعمي حفتر أن يعلموا أن رهانهم خاسر ولا نتيجة لذلك سوى إطالة أمد الحرب وترسيخ عداوة يصعب محوها”. وذكر، أنه لا مفاوضات تحت قصف الطائرات واستمرار نزيف الدماء وقصف البنى التحتية، وقال، “ندرك أنه ليس لدينا شريك للسلام ولهذا نأخذ أقصى درجات الحذر والحيطة”.

وقال، “موقفنا يقوم على الدفاع المشروع عن النفس، وإذا لم تتخذ قرارات دولية لوقف الهجمات فإنها ستزداد ضراوة ونحن سنرد عليها”. وأضاف، “أولويتنا هي دعم جبهات ومحاور القتال ووضعنا العسكري تطور للأفضل”.

وقال، “مؤتمر برلين أكد أن الخيار العسكري حل مستحيل وهذا الواقع صنعه أبطال بركان الغضب”. وأضاف، “بدون وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا؛ فإن الحديث عن أي شيء آخر هو نوع من العبث”.

وقال السراج، “حفتر يسعى للوصول سلطة فقط ولو على حساب مصلحة ليبيا”، مشيرًا إلى أن ليبيا لن ترتهن لشخص والليبيون وحدهم معنيون بأمنهم وثرواتهم.

ورأى السراج، أن المسار السياسي والاقتصادي يتحركان على أرضية الاتفاق السياسي الذي تعثر بسبب اعتراض بعض النواب في طبرق.

وقال السراج، “حذرنا من استخدام النفط كورقة مساومة سياسية”، مشيرًا إلى أن بيانات المجتمع الدولي حول إغلاق النفط لا تكفي. وأضاف، “أن المجتمع الدولي اتخذ سابقا موقفا حازما بشأن إقفال النفط، ولكنه اليوم شجع المعتدين على التمادي في الإغلاق لعدم عقابه”.

وطالب السراج المجتمع الدولي بأن يكون هناك عقاب لمن يغلقون النفط، لأنهم إذا لم يُعاقبوا فسيتمادون في فعلهم، على حد قوله. وقال السراج، “إن في ظل استمرار إعلاق المنشآت النفطية فإن ميزانية 2020 ستواجه عجزًا ماليًا وهو ما سيؤثر على بند المرتبات”.

وقال رئيس حكومة الوفاق، “لا زلنا نناقش ميزانية 2020 وستراعي الإصلاحات الاقتصادية وأوضاع المواطنين”، مؤكدًا أن عوائد النفط تُصرف على كل الليبيين في جميع أرجاء البلاد، حسب قوله.