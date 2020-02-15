الدائرة الأممية لمكافحة الألغام: يوجد في ليبيا أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في العالم مسؤول في الدائرة: لم أرَ مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاما من حياتي العملية

الدائرة الأممية لمكافحة الألغام: يوجد في ليبيا أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في العالم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس)، من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها على حياة الناس.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في جنيف بمشاركة خبراء إزالة الألغام الذين حذروا من مخاطر مخلفات الأجهزة العسكرية في ليبيا على المدارس والجامعات والمستشفيات، وفق ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

ويأتي الاجتماع بعد أشهر من استمرار القتال لاسيّما في ضواحي العاصمة طرابلس بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي فرض حصارا على المدينة في شهر أبريل الماضي.

من جانبه، أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، خلال المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، إلى وجود 20 مليون “قطعة من الذخائر” في ليبيا.

وقال مسؤول في دائرة مكافحة الألغام بوب سدون، إن الإنفاق على الذخائر ازداد كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب، مضيفا: “للأسف فإن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجددا في الكثير من المناطق بسبب القتال”.

وأوضح سدون، أنه يوجد في ليبيا أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، ويُقدّر العدد بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا، قائلا: “لم أرَ مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاما من حياتي العملية”.

وأشار سدون، إلى أن الشعب الليبي هو الذي يواجه الأثر الكامل لانعدام الأمن الذي طال أمده والذي أعقب إسقاط نظام معمّر القذافي في 2011، على حد قوله.

وشهد العام الماضي مقتل وإصابة 647 مدنيا على الأقل معظمهم في طرابلس، كما يُقدر عدد النازحين داخليا في ليبيا بنحو 343 ألفا خلال العام الماضي، وهو ارتفاع بنسبة 80% عن 2018، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بليبيا.

الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب تقتل أو تجرح آلاف الأشخاص كل عام، وتتسبب في غلق الطرق، ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، والفلاحين من العمل في الأرض، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى أنها تحرم الناس من مصادر كسب العيش، وتعيق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وتعيق نشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية.

وبحسب أنماس، لا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها لجندي. وتستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة.

وقد أنشئت دائرة الأمم المتحدة في عام 1997، وتقوم بقيادة وتنسيق وتنفيذ جهود الأمم المتحدة للقضاء على الألغام الأرضية وأخطار المتفجرات والتخفيف من تأثيرها على حياة الناس.