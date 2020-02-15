الاتحاد التونسي للقوة البدنية يطور حكامه بخبرة ليبية

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أخبار ليبيا24- خاص

تختتم اليوم السبت في العاصمة التونسية الدورة التمهيدية لحكام القوة البدنية تحت رعاية و تنظيم الجامعة التونسية لبناء الأجسام و الفتنس والرفع بالقوة .

ويقدم المحاضرات الحكم الدولي الليبي رفيق الكوافي

وانطلقت الدورة يوم الخميس بمحاضرات في الجزء النظري وتختتم السبت بمحاضرات في الجزء العملي و امتحان نهاية الدورة العملي والنظري.

وجاءت الدورة بعد طلب الاتحاد التونسي التعاون مع الاتحاد الليبي للقوة البدنية لما يمتلكه من خبره في هذه اللعبة.

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