الاتحاد التونسي للقوة البدنية يطور حكامه بخبرة ليبية
أخبار ليبيا24- خاص
تختتم اليوم السبت في العاصمة التونسية الدورة التمهيدية لحكام القوة البدنية تحت رعاية و تنظيم الجامعة التونسية لبناء الأجسام و الفتنس والرفع بالقوة .
ويقدم المحاضرات الحكم الدولي الليبي رفيق الكوافي
وانطلقت الدورة يوم الخميس بمحاضرات في الجزء النظري وتختتم السبت بمحاضرات في الجزء العملي و امتحان نهاية الدورة العملي والنظري.
وجاءت الدورة بعد طلب الاتحاد التونسي التعاون مع الاتحاد الليبي للقوة البدنية لما يمتلكه من خبره في هذه اللعبة.