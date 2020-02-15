الاتحاد التونسي للقوة البدنية يطور حكامه بخبرة ليبية

أخبار ليبيا24- خاص

تختتم اليوم السبت في العاصمة التونسية الدورة التمهيدية لحكام القوة البدنية تحت رعاية و تنظيم الجامعة التونسية لبناء الأجسام و الفتنس والرفع بالقوة .

ويقدم المحاضرات الحكم الدولي الليبي رفيق الكوافي