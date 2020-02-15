أوغلو: حفتر ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا ويجب إيقافه الوزير التركي: حفتر الذي يتلقى دعما من الخارج ممتن من الوضع الحالي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بانتهاك وقف إطلاق النار باستمرار، مطالبا بضرورة إيقافه عن ذلك حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي، وفق قوله.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مشاركتهما في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن “حفتر المتمركز في شرق ليبيا يريد حلا عسكريا وليس سياسيا للصراع في ليبيا”.

وأشار أغلو، إلى أن قوات حفتر تواصل هجومها على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مشددا على أن انتهاكات قوات حفتر تشكّل أكبر خطر ميدانيا، ويجب إيقاف هجماتهم ضد المدنيين، على حد قوله.

وأكد وزير الخارجية التركي، أنّ الحل الوحيد في ليبيا بعد ترسيخ وقف إطلاق النار هو الحل السياسي، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول اليوم السبت.

وأضاف مولود تشاووش أوغلو: “أن حفتر الذي يتلقى دعما من بعض البلدان الأوروبية ومصر والسعودية والإمارات، ممتن من الوضع الحالي في ليبيا”، مؤكدا أن على الغرب وأوروبا تجنب الفشل في ليبيا مثلما فشلوا في سوريا، وأن لا يسمحوا بأن تتحول الأزمة الليبية إلى مأساة جديدة.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد عقدا اجتماعا في الثامن من يناير الماضي حول ليبيا، ووجها دعوة إلى أطراف النزاع في ليبيا من أجل وقف لإطلاق النار.

ليستجيب طرفي الصراع في ليبيا إلى الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو، وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في 12 يناير الماضي التزامهما بوقف إطلاق النار.

ولكن محاور العاصمة طرابلس لازالت تشهد من حين لآخر اختراقا لهذه الهدنة رغم تصويت مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، على قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

يشار إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة السوريين، وقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر قوات في ليبيا إذا دعت الضرورة.