أردوغان: روسيا تدير الصراع في ليبيا على أعلى مستوى

أردوغان: روسيا تدير الصراع في ليبيا على أعلى مستوى

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أروغان، روسيا بأنها تدير الصراع في ليبيا على أعلى مستوى، بحسب ما نشرت وكالة رويترز عن قناة تلفزيونية تركية.

وقال أردوغان: إن “روسيا تدير الآن الحرب هناك على أعلى مستوى”، مجددا تأكيده على أن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، وفق ما نقلت قناة (إن.تي.في) التركية اليوم السبت.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد عقدا اجتماعا في الثامن من يناير الماضي حول ليبيا، ووجها دعوة إلى أطراف النزاع في ليبيا من أجل وقف لإطلاق النار.

ليستجيب طرفي الصراع في ليبيا إلى الدعوة التي وجهتها أنقرة وموسكو، وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في 12 يناير الماضي التزامهما بوقف إطلاق النار.

ولكن محاور العاصمة طرابلس لازالت تشهد من حين لآخر اختراقا لهذه الهدنة رغم تصويت مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، على قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.