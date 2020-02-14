صنع الله يبحث مع مسؤولون فرنسيون تداعيات إقفال ضخ النفط

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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنود تداعيات إقفال ضخ النفط.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والمبعوث الفرنسي الخاص لليبيا فريدريك ديزانيو في العاصمة الفرنسية باريس الوضع الحالي والتبعات الخطيرة لإغلاق منشآت النفط والغاز الليبية.

وكرّرت السفارة الفرنسية دعوات المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على وحدة المؤسسة وإستقلاليتها وإنهاء الإقفالات، إضافة إلى التحلي بمزيد من الشفافية في توزيع إيرادات النفط.

والتقى صنع الله أيضا بالرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بوياني أثناء تواجده في باريس. وناقش الطرفان الآثار الكبيرة المترتبة عن الإقفالات الحالية، بما في ذلك انعكاساتها الدائمة على العمليات وحجم الإنتاج، بالإضافة إلى الخسائر في الإيرادات.