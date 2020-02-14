رئيس جهاز مكافحة الهجرة طبرق: أغلب المهاجرين يحملون “التهاب الكبد الوبائي والأيدز”

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عقيد ابراهيم الأربد اليوم الجمعة إن المهاجرين الذين يتم القبض عليهم يحملون مرض التهاب الكبد الوبائي أو الأيدز.

وأضاف الأربد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن معظم المهاجرين المصريين يحملون مرض التهاب الكبد الوبائي أما المهاجرين السودانيين الذين يتم ضبطهم فأغلبهم يحملون مرض الأيدز.

وأشار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أنه تم ترحيل العشرات من المهاجرين المصريين عبر منفذ أمساعد البري مع بداية عام 2020.

وذكر الأربد أن المهاجرين الأفارقة والذين تم ضبطهم بالمنطقة الصناعية مصابين بالوباء الكبدي وتم ضبطهم عن طريق مباحث الجوازات التي تتعاون معنا بشكل كبير.

وأوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أنهم تمكنوا من ضبط تشادي بالمنطقة الصناعية يحمل مرض الأيدز وسيتم ترحيله إلى مركز إيواء قنفودة ومن ثم سيرحل إلى بلاده.

ولفت إلى أن مباحث الجوازات أحالت عدد 11 متسول ومتسولة من الجنسيات المصرية والغانية رجال ونساء وتم ترحيل المصريين عن طريق منفذ أمساعد أما الأفارقة فيتم تحويلهم إلى مركز إيواء قنفودة.