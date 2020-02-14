تحت شعار “إيقاف الإرهاب”.. الآلاف يخرجون في بنغازي ومدن أخرى للتظاهر ضد التدخل التركي في ليبيا وإرسال المرتزقة والإرهابيين

تحت شعار “إيقاف الإرهاب”.. الآلاف يخرجون في بنغازي ومدن أخرى للتظاهر ضد التدخل التركي في ليبيا وإرسال المرتزقة والإرهابيين مظاهرات داعمة للجيش الوطني

أخبار ليبيا24

نظمت في بنغازي ومدن ليبية أخرى مظاهرات حاشدة دعمًا للجيش الوطني الليبي في محاربته للإرهاب وتنديداً بالتدخل التركي في ليبيا وإرسال المرتزقة والإرهابيين إلى غرب البلاد بالتعاون مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ووقف آلاف المتظاهرين بعدة ساحات بعدد من المدن من بينها في ساحة الكيش وسط بنغازي، تلبية لدعوات أطلقها نشطاء الأيام الماضية، للتظاهر تحت شعار “إيقاف الإرهاب” ولمطالبة المجتمع الدولي بإيقاف تدفق الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالتدخل التركي الذي وصفوه بـ “الغزو” وإرسال المرتزقة والإرهابيين، كما رفعوا لافتات أخرى معبرة عن دعمهم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وشارك في المظاهرات عدة شخصيات بينها أعضاء من مجلس نواب وشيوخ وأعيان القبائل.