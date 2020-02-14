الوطنية للنفط: انخفاض إيرادات يناير بنسبة 19% مقارنة بالشهر السابق

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يناير 2020 قد بلغت حوالي 1.77 مليار دولار أمريكي (1,768,879,320.49) – مسجلة بذلك انخفاضا بحوالي 418 مليون دولار أمريكي (19 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر 2019، وارتفاعا بحوالي 167 مليون دولار أمريكي (10.4 بالمئة) بالمقارنة مع إيرادات شهر يناير من السنة الماضية.

وتتمثل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة الى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.