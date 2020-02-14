الظواهر السلبية يضبط تنظيم عصابي يتاجر ويهرب الآثار في بنغازي

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كشف مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية أن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة تمكن من إلقاء القبض على تنظيم عصابي في بنغازي يمتهن المتاجرة وتهريب الآثار في أكبر وأضخم قضية من نوعها.

وأوضح مكتب الإعلام – الخميس – أن الآثار المضبوطة هي عبارة عن عدد من المنحوتات الرخامية تعود للعصر الروماني، وعدد من القطع الفخارية من الأثاث الجنائزي.

وأكد مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية أن من بين المضبوطات قطع عملة منها البرونزي والفضي وختم وخاتم وبعض من الحلي، إضافة إلى العقيق والأصداف البحرية.



ولفت المكتب إلى أن مراقب آثار بنغازي قام بمعاينة القطع وإعداد تقرير حولها بعد التأكد من أن المضبوطات قطع أثرية أصلية .

وأشارمكتب الإعلام إلى أنه تم تحويل الجناة والمضبوطات إلى رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية علي ماضي لإتمام الإجراءات القانونية.