أثناء محاولتها التقدم في مشروع الهضبة..صد هجوم لقوات الوفاق وقتل 3 عناصر

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أكد مصدر مطلع أن القوات المسلحة الليبية تمكنت الخميس، من صد هجوم نفذ من قبل قوات الوفاق في محور مشروع الهضبة في طرابلس.

وأضاف المصدر أنه من خلال المواجهات تمكن أفراد تابعين لكتيبة 210 مشاة من قتل عدد 3 عناصر قوات الوفاق والتحفظ على جثة واحدة والبقية تم سحبهم من قبل عناصرهم.

وأشار المصدر إلى أن قوات الوفاق فشلت في محاولتها التقدم باتجاه نقاط اقوات المسلحة والتي لم تفقدها منذ السيطرة عليها وتطهيرها من قوات الوفاق.