واشنطن تدعو لمساءلة الدول التي تنتهك حظر التسليح على ليبيا نائبة الممثل الأميركي بالأمم المتحدة: على البلدان المشاركة بمؤتمر برلين الالتزام بحظر الأسلحة على ليبيا

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شددت نائبة الممثل الدائم المكلف بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفير شيري نورمان شاليه، في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن التي انعقدت يوم الأربعاء حول ليبيا، على ضرورة مساءلة الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا.

وأكدت شاليه، على دعم بلادها لتبني مجلس الأمن الدولي لقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى أن من الضروري استمرار محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى توافق دائم لوقف التصعيد واتخاذ خطوات فعالة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار.

وكررت شاليه، دعوة بلادها إلى وقف التصعيد والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما في ذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقالت، إن “من المؤسف للغاية أنه على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين، فإن بعض البلدان، بما في ذلك من حول هذه الطاولة، وغيرها من الدول المذكورة في تقرير فريق الخبراء، تواصل إرسال المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا”.

وأضافت، أن الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة مساءلة الدول الأعضاء التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة، على الرغم من الالتزامات الصريحة التي قُطعت من قبلها في برلين.

وقالت تشاليه، “إن على البلدان التي شاركت في مؤتمر برلين الالتزام باحترام حظر الأسلحة”.

وأضافت، أن إيجاد حل ساسي في ليبيا سيظل صعبًا للغاية في ظل استمرار إرسال المرتزقة إلى ليبيا، مشيرة على أن ذلك لن يساعد الأطراف الليبية على الاجتماع من جديد.