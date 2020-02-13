مؤسسة النفط ترحب بقرار تمديد العقوبات على ليبيا بشأن التصدير غير المشروع للنفط المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس: أي محاولة للتدخل في عملها يعتبر تصرفا غير قانوني بموجب القانون الليبي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، باعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار يجيز اتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات البترولية من ليبيا، مع استمرار السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المخصصة لها في أعالي البحار.

ودانت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، محاولات الحكومة المؤقتة للسيطرة على الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أن هذه الإدارة تلعب دوراً أساسيا في عملية تصدير النفط وتتبع بشكل مباشر للمؤسسة في طرابلس.

وأكدت المؤسسة، أن أي محاولة للتدخل في عملها يعتبر تصرفا غير قانوني بموجب القانون الليبي، منوهة إلى إدانات قرارات مجلس الأمن المتتالية لمحاولات المؤسسات الموازية لتصدير النفط الليبي، وحذرت من فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد الأفراد المسؤولين عن ذلك.

وكان مجلس الأمن، قد قرر الثلاثاء تمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا بشأن حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، والإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.

وأشار القرار، إلى أن التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا يقوّض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا.