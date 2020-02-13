مؤسسة النفط تؤكد توفر الوقود بكميات كافية في المناطق الشرقية والوسطى نقص في الإمدادات بمستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية بسبب تردي الأوضاع الأمنية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، من حملات التضليل فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود، مؤكدة توفر الوقود والغاز بكميات كافية في المناطق الشرقية والوسطى.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، إنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث تقوم ناقلة بنزين بالتفريغ في ميناء بنغازي اليوم، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.

وأكد المؤسسة، أن مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وفيما يتعلق بمحطات توليد الطاقة، أعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء إمداد المحطات في المنطقة الشرقية (شمال بنغازي والزويتينة)، بعد امتلاء خزانات النفط الخام في ميناء الزويتينة، مما أدى إلى إغلاق حقل الفارغ وفقدان إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أن مجلس إدارتها طلبت من شركة سرت لإنتاج وتصنيع للنفط توجيه كميات الغاز المتاحة لديها إلى المحطات لتغطية العجز بعد إغلاق حقل الفارغ.