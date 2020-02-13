تعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة نتيجة تعرضه للقصف عقيد بقوات بركان الغضب يؤكد شن قوات الوفاق هجومًا مدفعيًا على قوات الجيش

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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي تعليق الرحلات الجوية، إثر تعرضه للقصف، ظهر اليوم الخميس.

وقالت الإدارة في منشور على فيسبوك ” تعليق الرحلات من مطار معيتيقة الدولي إثر تعرضه للقصف منذ دقائق وحالة هلع تصيب المسافرين وموظفي الشركات”.

ويأتي هذا القصف رغم تبني مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء قرارا يطالب بـ “وقف دائم لإطلاق النار”.

ونشر شهود صورًا لآثار القصف على عدد من الأحياء السكنية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، في صحفية، إن المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، أطلقت عدة قذائف عشوائية على مناطق في العاصمة، واستهدفت جامعة طرابلس، ومنازل مدنيين في شارع البطاطا، مما تسبب في وفاة امرأة.

وأكد المحجوب، التزام الجيش الوطني الليبي بوقف إطلاق النار احتراما للإرادة الدولية وللمفاوضات السياسية الجارية.

من جانبه، أكد آمر سلاح المدفعية في عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، عقيد فرج مصطفى إخليل، في تدوينة على فيسبوك، عدم التزام قوات الوفاق بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن، حيث ذكر أن قوات الوفاق شنّت هجوما على مواقع الجيش جنوب العاصمة طرابلس بالقذائف والمدفعية.

وقال إخليل، “قدائف ومدفعية قواتنا تنهال كالمطر على العدو بهذه اللحظات. أكبر هجوم مدفعي. الله أكبر، الله أكبر”.