بعد قرار مجلس الأمن.. ماس: ما حدث خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا مجلس الأمن صوت أمس الأربعاء بالأغلبية على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، مؤكدا أن ما حدث اليوم هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال ماس في بيان نشر على موقع الوزارة: “بنجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت أمس الأربعاء بالأغلبية على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وأقر مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وبحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ولكن سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقا إن السلاح استمر في التدفق لليبيا رغم تعهدات الدول.