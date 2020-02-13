المسماري يكشف من جديد قوائم لإرهابيين خطيرين ويحذّر من إرسال تركيا لعناصر إرهابية إلى أوروبا عبر ليبيا عناصر إرهابية خطيرة مطلوبة دوليًا قادمة من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا

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حذّر الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، من هجرة الإرهاب إلى أوروبا عبر قيام تركيا بتسهيل انتقال العناصر الإرهابية إلى ليبيا.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، إن تركيا قامت بتسهيل انتقال مقاتلي تنظيم داعش وجبهة النصرة إلى ليبيا عبر رحلات جوية خلال شهري يونيو ويوليو 2019، مشيرًا إلى أن ذلك حدث قبل توقيع الاتفاق المشترك بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج.

وأفاد المسماري، بأن عدد كبير من المقاتلين المتطرفين يحملون جنسيات- خاصة أوروبية- رفضت دولهم إعادة استقبالهم. وأكد المسماري، أن العشرات من هؤلاء المقاتلين المتطرفين انتقلوا إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية منطلقين من غرب ليبيا.

وذكر المسماري أن هؤلاء المتطرفين كانوا في مقر تابع للجبه الشامية يسمى “المعصرة” يديره شخص يدعى “أبو علي سجو”.

وقال المسماري، إن “سجو” هو المشرف على “معبر باب السلامة” وهو أحد أذرع ضابط المخابرات التركية “أبو الفرقان” المسمى بـ “سليماني تركيا” ويدير مقر المعصرة الذي يحتضن متطرفي داعش الأوروبيين، الذين تم إرسالهم إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية ومنها إلى أوروبا.

وقال المسماري، “إن “سجو” قام ببيع عدد من مقاتلي داعش إلى دولتهم الأم، مشيرًا إلى أنها دولة عربية”. وأضاف، “أعتقد أن هذه الصفقة كبيرة جدا لتمويل تنظيم “أبو علي سجو” في تركيا”.

وذكر المسماري، أن من بين الإرهابيين الواصلين إلى ليبيا “يحي طاهر فرغلي” الذي يحمل الجنسية المصرية واسمه الحركي “أبو الفرج الفرغلي”، ويتبع تنظيم القاعدة وهو رئيس المكتب الشرعي لـ “حركة أحرار الشام”.

وأوضح المسماري، أن الإرهابي “فرغلي” أسس تسع كتائب قتالية باسم “كتائب الفتح”، مشيرًا إلى أن معظمها الآن موجود في غرب ليبيا.وقال: “يقال إنه قتل، لكنه في الحقيقة موجود في طرابلس الآن، وكان ممن وصولوا منتصف العام الماضي”.

وذكر المسماري، أن هناك عدة إرهابيين مستهدفين للتعاقد كمرتزقة لصالح حكومة الوفاق في ليبيا، من بينهم، الإرهابي “أسامة السيد قاسم” مصري الجنسية ويكنى “أبو الحارث المصري” ومصنف “تنظيم الجهاد المصري”.

وكشف المسماري، أن الإرهابي “أبو الحارث” محكوم سابق بـ 50 سنة سجن في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل “أنور السادات”، ومطلوب للأمن المصري في القضية رقم (129/2014) اغتيالات.

وبيّن أن “أبو الحارث” هرب إلى ليبيا في 2013 وأصبح أحد شرعيي تنظيم أنصار الشريعة واستقر في بنغازي، وبعد هزيمة التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا استطاع الهروب، وظهر في سوريا 2016وأصبح أحد شرعيي “جبهة النصرة” ثم انتقل إلى “هيئة تحرير الشام” مع الإرهابي السعودي “المحيسني”، مشيرًا إلى أنه يعمل تحت رعاية المخابرات التركية والقطرية ويتنقل بين سوريا وتركيا.

وأكد المسماري، أن “أبو الحارث” إرهابي خطير موجود على قوائم الإرهاب لعدد من الدول ومطلوب لدى عدة جهات أمنية. وتابع المسماري، كاشفًا عن أسماء الإرهابيين المستهدفين بالتعاقد معهم كمرتزقة من قبل حكومة الوفاق، عن إرهابي آخر يدعى “بلال بن يوسف بن محمد الشواشي” تونسي الجنسية، ويكنى بـ “أبو يحي زكريا” وهو فرنسي المولد والتصنيف شرعي السلفية الجهادية

وذكر المسماري، أن “أبو يحى زكريا” انظم إلى “جبهة النصرة” في سوريا، وهناك من يؤكد انضمامه لتنظيم داعش قبل انشقاقه عنها في نهاية 2013 وخرج من تونس إلى ليبيا ومنها إلى تركيا ليظهر في سوريا بمدينة الباب.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، أن هذا الإرهابي أعلن انشقاقه عن داعش في سوريا سنة 2016 وهرب في اتجاه تركيا بعد صدور أوامر من داعش بالقبض عليه مع مجموعة كبيرة من دواعش شمال أفريقيا.

وأكد أنه وردت معلومات للجيش الليبي في الأعوام 2017-2018 بأنه سيصل إلى ليبيا قادما من تركيا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في غرب ليبيا أو العودة إلى تونس.

ومن الأسماء التي نشرها المساري، الإرهابي “ثامر ناصر العاني” وهو من مواليد العراق وقد بايع تنظيم دعاش عام 2013 وجاء من العراق إلى سوريا واستقر في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة مع مجموعته الإرهابية عام 2015.

وبعد تضييق الخناق على داعش هرب إلى الرقة وعُين أمير التسليح لولاية الرقة وهرب إلى منطقة أعزاز في حلب عام 2018 وانضم إلى مليشيا “أحرار الشرقية”.

البطاقة الأخرى التي عرضها المسماري، كانت تحمل اسم الإرهابي “عبدالله محمد العنزي” سعودي الجنسية ويُكنى “أبو أحمد الجزراوي”، وقد سوريا عبر تركيا قادما من السعودية سنة 2015 وانضم لداعش.

هذا الإرهابي، قاتل ضد الجيش السوري في ريف دمشق وحمص وأصبح أميرا لمليشيا “أسود العدناني” ومن ثم انتقل إلى مدينة أعزاز بعد تضييق الجيش السوري الخناق على داعش عام 2017، وانضم إلى مليشيا “أحرار الشرقية” كقائد عسكري.

والبطاقة الأخرى، هي لإرهابي يدعى “ماجد الخالد” وهو سوري من حمص، ويُكنى بعدة كُنى “حج ماجد” و “حجي أبو عمر الأنصاري” ولقد أسس مليشيا “لواء الحق” في ريف حماة خلال العامين 2011 و2012 وقد بايع داعش مع مليشياته بكامل أفرادها عام 2014.

لقد أصبح من مؤسسي تنظيم داعش في حماة والقائد العسكري في ولاية حماة، وشارك في معارك ريف دمشق والسودياء مع داعش.

وبعد الهزائم المتتالية التي تلقاها داعش على يد الجيش السوري هرب من منطقة رأس العين في 2017 وانضم لمليشيا “الحمزات” وأميرا لإحدى الكتائب التابعة لتركيا في رأس العين.

آخر البطاقات التي عرضها المسماري، تعود لإرهابي ليبي من مواليد زليتن يدعى “فرحات شعبان هويدي” وقد انضم إلى مليشيا “كتيبة الفاروق” بمصراتة والتابعة للقاعدة والتي كانت تتمركز في سرت عامي 2011 و2012 .

وقد انتقل ها الإرهابي إلى سوريا مع مليشيات “لواء الأمة” التابع للإرهابيين “المهدي الحاراتي” و “عبالحكيم المشري”، وفي سوريا انضم إلى مليشيا “كتيبة البتار” وبايع داعش ثم انضم إلى تنظيم “حراس الدين” وشارك ففي “مذبحة كوباني” في يناير2015.

وبعد تضييق الخناق على داعش من قبل الجيش السوري هرب إلى تركيا، ومن ثم عاد إلى غرب ليبيا وأصبح من ضمن شبكة تسفير الإرهابيين.

وأكد المسماري، أن هذا الإرهابي تحت الرصد وهو يتحرك من وإلي مصراتة وطرابلس، وينسق مع الإرهابي “رمضان هويدي هويدي” الملق بـ “المتجقجق”.

وكان المسماري، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قد كشف عن أسماء عدة إرهابيين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني.