العدالة والبناء يطالب مجلس الأمن بآليات مناسبة لنجاح وقف إطلاق النار القرار يُعدُّ رفضًا دوليًا للحل العسكري، في ليبيا

أخبار ليبيا 24

رحب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن إيقاف إطلاق النار في ليبيا.

وذكر الحزب في بيان له، أن هذا القرار يُعدُّ رفضًا دوليًا للحل العسكري، في ليبيا، الذي يسعى له حفتر، آملاً أن يكون هذا القرار خطوة تمهد للعودة إلى الحوار السياسي.

وتابع حزب العدالة والبناء: “نتطلع من مجلس الأمن أن يكون جادًا في تنفيذ قراراته بشأن ليبيا، ووضع آليات مناسبة تضمن نجاح تنفيذها على أرض الواقع، ونشدد على أن يكون المجلس حازمًا ضد من يخرق قراراته ويعرقل تنفيذها من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أو من الأطراف المحلية على السواء – تلك الدول والأطراف التي ضربت بعديد القرارات والاتفاقيات السابقة عرض الحائط، وذلك لإعادة بناء ثقة الشعب الليبي في المجتمع الدولي، ولعب دور أكثر فاعلية وإيجابية”.

ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوفاق للقيام بدورها في حماية المدنيين وعودة النازحين إلى بيوتهم واستئناف الدراسة بشكل كامل، مؤكدًا على أن عودة المسار السياسي يتطلب من أطراف الحوار تغليب مصلحة الوطن لتخرج البلاد من أزمتها الراهنة التي أثقلت كاهل المواطن الليبي في الشرق والغرب والجنوب.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب جميع أبناء ليبيا للاستفادة من هذا القرار ونبذ اللجوء الى العنف، لمواجهة التحديات المتصاعدة الهادفة إلى تكريس الفوضى والانقسام والإرهاب والدكتاتورية، مُثمنًا جهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها، مُطالبًا إياها بتكثيف الجهود في سبيل الحوار والتفاهم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.