السفير الأمريكي يبحث مع الكبير سبل تحسين شفافية التدفقات المالية

مناقشة ميزانية 2020 والتأكيد على إنهاء إغلاق إنتاج النفط

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

السفارة الأمريكية لدى ليبيا ذكرت ، في بين لها، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تحسين شفافية التدفقات المالية، والمساءلة، والدفع باتجاه إحراز تقدم فيما يخص دفع الرواتب وميزانية البلاد لعام 2020م.

وتابعت أن اللقاء شهد التأكيد على دعوات إنهاء إغلاق إنتاج النفط، الذي أثر سلبًا على الموارد المالية وأدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحالي في ليبيا، حسب البيان.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

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