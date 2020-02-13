أولى المراحل..انطلاق حملة لزراعة غابات الجبل الأخضر

وكالة اخبار ليبيا 24 . خاص

قال مدير مشروع إعادة تأهيل الغابات في الجبل الأخضر يونس أحويج بدأت اليوم الخميس أولى مراحل حملة لزراعة غابات الجبل التي تتعرض بشكل متعمد للحرائق والتجريف.

ووأضاف أحويج لـ”أخبار ليبيا24″ تستهدف الحملة زراعة شتول وبذور الغابات وبعدد يتراوح بين 100 إلى 150 ألف شجرة بأنواع الخروب والسرو والصنوبر.

وأوضح مدير المشروع أن الزراعة ستكون في المناطق التي تعرضت للحرائق بالجبل الأخضر وهي شحات والمنصورة والوسيطة، لافتا إلى أن المشروع برعاية جمعية ليبيا الجديدة للبيئة والموارد الطبيعية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة iucn .

وأفاد أحويج أنه تم تشكيل فرق من المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر و الكشافة كذلك بدعم لوجيستي من مديرية الأمن والمجلس البلدي لبلدية شحات

الجدير بالذكر أن الغطاء النباتي تعرض لحرائق متعمدة وغير متعمدة بعضها لغرض استغلال الأراضي في ظل غياب الدولة وكذلك مساحات شاسعة تعرضت للتجريف وبعضها محميات طبيعية نادرة في غياب تام للجهات الرقابية في الدولة وتحديدا وزارة الزراعة.