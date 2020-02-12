وزارة الزراعة بالحكومة المؤقتة: أكثر من 6 ملايين من الماشية منها 5 ملايين رأس غنم عدد المربين للمواشي في بلديات الحكومة المؤقتة وصل إلى 24,513 مربي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكد تقرير إحصائي صدر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقتة ـ وتحصلت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – ارتفاع أعداد المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل والخيول) في 2019عام الماضي مقارنة بالعام 2016.

وشملت هذه الإحصائية الموجودة في التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة من الوزارة لعام 2019، كافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة من مدينة سرت غربا حتى إمساعد شرقا، إضافة إلى مدن الواحات والكفرة ومرادة وتازربو.

وأشار التقرير، إلى أن عدد رؤوس الأغنام قد بلغ أكثر من (5,560,153) رأس من غنم، وعدد الماعز بلغ أكثر من (859,408) رأس، فيما بلغ عدد الأبقار قرابة (92,890) رأس، أما الإبل قد تخطى عددها (84,025) رأس، بالإضافة إلى أكثر من و(7,655) رأس.

وبيّن منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في طبرق حدوث مفتاح عوض، في تصريحاته لأخبار ليبيا 24، أن عدد المربين لهذه المواشي قد وصل إلى (24,513) مربٍ للمواشي.

وأشار حدوث، إلى أن عدد المربين المجودين في بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد، أكثر من المربين الموجودين في البلديات الأخرى التي خضعت لهذا المسح الإحصائي، حيث بلغ عددهم (3,042).

وقال حدوث، إن الحصر شمل كافة المواشي الموجودة ضمن نطاق إداري معين، بهدف الوصول إلى العدد الحقيقي، مؤكدا أن عملية الحصر جرت بفرق عمل ميدانية، قامت بحصر الثروة الحيوانية بشكل مباشر؛ من أجل الوقوف على العدد الحقيقي في أماكن تواجدها.