منتقدا رئيس أركان الوفاق..اخليل يصف السراج بكرزاي ليبيا

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كشف آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق اللواء محمد الشريف أنه لا يملك إلا قلم حبر فقط، لأنه مقيد بقرارات رئيس الحكومة فايز.

وقال اخليل عبر متشور في صفحته الشخصية على “فيسبوك” أن الشريف لايقدم ولا يؤخر شيء، مع 4 حراس ليس في حاجة إليهم ولديه سيارتين مصفحتين لو يتصدق بها للجبهة أفضل له”.

وأضاف :”أنا لا أنتقص من شخصية الرجل اللواء محمد الشريف ولكن على الساحة هو من أفضل الموجودين ويعتبر من المخضرمين علميا في المجال العسكري ولكن بالمكان والوقت الخطأ”.

وتابع آمر سلاح المدفعية :”الرجل مقيد بسلسة قرارات من السراج “كرزاي ليبيا” لا توجد لديه صلاحيات مطلقا ولا ميزانية ولا أي شيء”.

وأكد اخليل أن السراج تعمد عن طريق مستشاريه وخاصة “التارقي الطحلوب” تهميش رئاسة الأركان وتهميش الرجل وتقوية المناطق العسكرية الثلاثة عليه من جميع النواحي”.

وأوضح آمر سلاح مدفعية قوات مصراتة أن رئيس الأركان قدم عديد المقترحات لإعادة هيكلة الجيش وتم رفضها”.

وقال اخليل :”رئاسة الأركان تحتاج شخصية قوية لفرض نفسها خاصة بتوغل مجموعات مسلحة سابقا وحديثا، وتم ترشيح المنقوش وتمت طباعة قراره ولكن صدم بفيتو من عرابي المافيا القدماء(( القطط السمان ))

كذلك الأمر للمخابرات العسكرية طبع قرار تكليف للعميد صلاح بادي – المطلوب دوليا – ونفس الأمر انصدم القرار بعرابي المافيا ومنهم من بني قومه ومحسوبين عليه”.

وذكر قائلا :”القصة تطول دهاليز السياسة والحكم وتحكم ونفوذ ضعاف النفوس الحمقى، أتمنى من أشخاص في ذاكرتي رجال حقا وبموقع مسؤولية أن يخرجوا للإعلام ويقولوا حقيقة بعض الأمور والتخبط الحاصل”.

وأردف :”هم قرروا السكوت لمصلحة الوطن وعدم جر الوضع لوضع آخر، ولكن في المقابل أعطوا شرعية لهؤولاء الصعاليك للسرقة والسيطرة على المشهد تماما من جميع النواحي”.