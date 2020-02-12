مساعد الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل دفع القادة الليبيين لتحقيق حل سلمي يوفر حكومة شاملة الولايات المتحدة تستخدم أدواتها من أجل جمع الطرفين للحد من آثار الصراع على الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والأوسط، ديفيد شينكر، على ضرورة وقف إطلاق النار بين أطراف القتال في ليبيا، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على الدفع بهذا الاتجاه لأن السبيل الوحيد هو حل سلمي للأزمة الليبية.

وقال شينكر خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء، أن “الولايات المتحدة تستخدم هذه الأدوات من أجل جمع الطرفين من أجل الحد من آثار الصراع على الشعب الليبي، وأن واشنطن ستواصل دفع القادة الليبيين والبلدان ذات الصلة لتحقيق حل سلمي يوفر حكومة شاملة”.

ونوه شينكر، إلى أن الولايات المتحدة تعاونت في العام 2016 مع حكومة الوفاق الوطني لطرد عناصر “داعش” من مدينة سرت، ومنع بروز هذه الجماعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة تملك فريقا دبلوماسيا مميزا يعمل من تونس بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في ليبيا.

وأضاف شينكر، أنه منذ سقوط نظام القذافي أنفقت الولايات المتحدة مساعدات في ليبيا بنحو 550 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 164 مليون دولار كمساعدات إنسانية هناك، في إطار برنامج الاستجابة الإنسانية الذي يدعم الصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى.

وخلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول سياسة الولايات المتحدة في ليبيا، تحدث نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية كريستوفر روبنسون عن الدور الروسي في ليبيا، قائلا: إن “موسكو عاقدة العزم على منافسة الولايات المتحدة، مؤكدا أن الكرملين يستخدم القوة العسكرية والوكلاء لفرض إرادته على دول تريد تحقيق سيادتها.

واعتبر روبنسون، أن “ليبيا أصبحت الحقل الجديد لنشاط روسيا الخبيث لخدمة أهدافها السياسية والاقتصادية الضيقة”، مشددا على أن الدبلوماسيين الأميركيين عاقدون العزم على التصدي لروسيا في أفريقيا، حيث إن روسيا ستزيد من عدم الاستقرار، على حد قوله.

وأضاف: “في ليبيا تقوم روسيا بتبني سياسة مزعزعة للاستقرار وتستخدم مرتزقة مثل جماعة فاغنر”، مشيرا إلى أن الوزير مايك بومبيو أوضح خلال مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير الماضي أن كافة المشاركين بما فيها روسيا يجب أن يلتزموا بحظر السلاح على ليبيا.

وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي، أن “بروز مرتزقة روس لدعم الجيش الوطني الليبي في الأشهر الماضية أدى إلى تصعيد الصراع وتدهور الوضع الإنساني”، موضحا أن جماعة فاغنر غالبا ما يشار إليها على أنها شركة أمن خاصة روسية ولكن في الواقع هي أداة للحكومة الروسية يستخدمها الكرملين كأداة منخفضة التكلفة لتحقيق أهدافه، وفق قوله.

وأشار كريستوفر روبنسون، إلى أن “الدعم العسكري الروسي قد شجع حفتر على مواصلة هجومه على طرابلس، منوها إلى أن “دعم الأطراف الليبية بما في ذلك دعم روسيا لحفتر هو العنصر الأساسي الذي يسمح لهذا الصراع أن يطول أمده وينتشر إلى حرب بالوكالة”.

ورأى روبنسون، أن “دور روسيا المباشر في الصراع يزيد من زعزعة الاستقرار. بينما تسعى روسيا للوصول إلى المنشآت العسكرية والموارد الليبية مع تفرعات ذلك بالنسبة لجنوب أوروبا”.