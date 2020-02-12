مجلس الأمن يقرر تمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا بشأن حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، والإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.

وحذر المجلس في قراره الذي نشره أمس الثلاثاء على موقعه الإلكتروني، من أن التصدير غير المشروع للنفط يقوض حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الوطنية للنفط، كما مدد في قراره ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على ليبيا حتى 15 مايو 2021.

وأكد القرار، الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى أن التصدير غير المشروع للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من ليبيا يقوّض حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط، ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

وصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددها 15 دولة، كما امتنعت روسيا عن التصويت على هذا القرار.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، دعم وقف إطلاق النار في ليبيا بعد أن أفادت تقارير بأن المملكة المتحدة تعدّ قرارا سيكون أول مشروع قرار مكتوب مُلزم منذ بدء حرب طرابلس في مطلع أبريل الماضي.