سرقات خطوط الكهرباء مستمرة.. والشركة تخلى مسؤوليتها عن الانقطاعات

أخبار ليبيا24

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة ممن وصفتهم بالمجرمين قاموا بسرقة خط العامرية المغذي لمحطة تحويل العزيزية مسافة 2800 متر.

وأشارت الشركة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الخط الذي سرق يغذي خمسة وثلاثين محولا، موضحة أن الحادثة أدت إلى انقطاع الكهرباء على عدد كبير من المنازل والمزارع.

وأعلنت الشركة أيضا عن قيام مجموعة أخرى بسرقة خط الزيات من 30 الجمال مسافة 1200 متر بمنطقة الجفارة، حيث أدت إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وأوضحت الشركة أنها قامت بمناشدات للجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة لوضع حل عاجل لهذه الانتهاكات إلا أنها مازالت مستمرة وبشكل يومي.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أنه بسبب هذه الاحداث فإنها تخلي مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المنازل والمزارع ٠

وفي ذات السياق أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن مصرع شخص أفريقي أمس الثلاثاء صعقًا بالكهرباء أثناء محاولته سرقة أسلاك ضغط منخفض في بلدية زليتن.