تسييري طبرق يمهل أصحاب محلات الخضروات أسبوع قبل الإزالة التنظيمية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أمهل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية صباح اليوم الأربعاء أصحاب محلات الخضروات بالسوق الرئيسي بالمنطقة الصناعية أسبوع قبل إزالتها لغرض تنظيم السوق.

وأكد بوالخطابية لأخبار ليبيا 24 أن المجلس التسييري طبرق يجهز لخطة تنظيمية شاملة لسوق الخضروات الرئيسي وسيقوم المجلس واللجنة المشكلة من القوات المسلحة والحرس البلدي والنجدة بالإزالة الفورية للمحلات التي بنيت بالصفيح وسيتم تنظيمها وإبرام عقود رسمية مابين البلدية وأصحاب هذه المحلات.

ووأوضح بوالخطابية أن هذه الخطوات تأتي لنقل سوق الجمعة إلى السوق الرئيسي كذلك أصحاب محلات بيع الطيور والرياشات.

وأشار إلى أن المجلس يسعى للحفاظ على صحة المواطن وعودة تنظيم الأسواق الشعبية داخل مدينة طبرق.