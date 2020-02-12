بعد أن أهدر باشاغا دمه..المرداس: نفيت واستوطن التركمان في بلدي و بنغازي أقرب من أدلب
أخبار ليبيا24
منذ إهدار دم القنصل الليبي السابق في تونس محمد شعبان الشهير بـ”المرداس” من قبل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا وتخصيص مبلغ مالي بالعملة الصعبة مقابل “رأسه” حسب وصفه في منشور على حسابه الخاص على “فيسبوك” لازال يقيم في تونس ولم يتمكن من العودة إلى ليبيا.
ورغم أن المرداس تحدى باشاغا وأنه سيعود إلى ليبيا وأنه سيلاقيه في طرابلس مظهرا عدم اكتراثه بتهديدات وزير الداخلية في حكومة الوفاق والتحذيرات له بعدم العودة إلا أن القنصل السابق لم يرجع بسبب تعميم اسمه على المنافذ في طرابلس.
وليصف حقيقة الوضع في العاصمة طرابلس، كتب القنصل السابق والقيادي في مليشيا ثوار طرابلس مؤخرا منشورا يثبت فيه جلب حكومة الوفاق المليشيات المتعددة الجنسية للقتال في صفوفها ضد القوات المسلحة.
وكتب المرداس في منشوره :”نفيت واستوطن “التركمان” في بلدي”، في إشارة إلى المرتزقة السوريين من مكون التركمان الذين وصلوا طرابلس عن طريق تركيا ويتجولون في شوارعها بينما هو حرم منها بسبب باشاغا الذي يدعي أن الدولة المدنية مطلبهم وأفعاله أفعال المليشيات.
وشارك القنصل السابق كذلك منشورا من إحدى صفحات التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” على صفحته ادعت فيه أنه وصل إلى مدينة بنغازي عن طريق مطار بنينا.
وتابع في منشور ثالث قائلا :”لكل من يتسائل “مرداس” مشيت لبنغازي، أعتقد أن بنغازي اأقرب من إدلب وموسكو وإسطنبول ودبي”.
وكان القنصل الليبي السابق لدى تونس والقيادي في كتيبة ثوار طرابلس محمد شعبان الشهير بـ”المرداس” فتح النار على وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
وكشف شعبان عبر حسابه على “فيسبوك” أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق وضع اسمه في منظومة الترقب بالتجاوز للقبض عليه في حال دخل إلى ليبيا، الأمر الذي لايمت للدولة المدنية بأي صلة.
وقال القنصل السابق :”منذ 3 أيام جاني تليفون من شخص مانعرفاش وقالي أرجوك ماتروحش لطرابلس لأن الإخوان عاطيين في راسك 2 مليون دولار وقالي حاطين اسمك في منظومة الترقب عند الوصول بأوامر من “فتحي باشا آغا”.
وأضاف شعبان :”المهم في الأول قلت الراجل يكذب ويجري بيا وخاصة أنه يتبع للطرف الآخر”.
واستطرد قائلا :”لكن بعد أن أجريت اتصالاتي وتأكدت أنه فعلاً تم وضع اسمي في منظومة الترقب عند الوصول في جميع المنافد وباشا آغا هو صاحب الأمر”.
يضيف :”استغربت اتصلت بالنائب العام، وسألته إن كنت مطلوبًا لديهم فقال لي كلا ، وأكد أني لست مطلوبًا لدى النائب العام”.
وتابع القنصل السابق متهكمًا :”الدولة المدنية وضعت اسمي في منظومة الترقب عند الوصول لأن فتحي باشا آغا “زعلان” مني ولأن محافظ المركزي الصديق الكبير “حرجان” من تصريحاتي فعلاً إنها الدولة المدنية الديمقراطية بأجمل حلتها”.
وأوضح المرداس :”المضحك والمبكي أن من اتصل بي وحذرني منذ البداية هو ظابط في الاستخبارات العسكرية من المنطقة الشرقية يعني الذين كنت أدافع عنهم وأقف في صفهم يريدون قتلي ومن كنت ضدهم وأهاجمهم حموني، والدولة العسكرية حمتني من الدولة المدنية المزعومة”.
وختم القنصل السابق منشوره بالقول :” المهم رسالتي لوزير الداخلية فتحي باشاغا منور يا “حبيب العدلي ” فرع ليبيا ومايقعد في الوادي غير حجره ونحن حجر الوادي، ونتلاقو في طرابلس”.
يشار إلى أن شعبان أعلن في منتصف يناير الماضي استقالته إثر مضايقات تعرض لها ممن وصفهم بـ”الأحزاب السياسية المتحكمة في المشهد الليبي”، وذلك عقب تصريحات صحفية انتقد فيها تغول الإخوان المسلمين في مفاصل الدولة.