بعد أن أهدر باشاغا دمه..المرداس: نفيت واستوطن التركمان في بلدي و بنغازي أقرب من أدلب

بعد أن أهدر باشاغا دمه..المرداس: نفيت واستوطن التركمان في بلدي و بنغازي أقرب من أدلب

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منذ إهدار دم القنصل الليبي السابق في تونس محمد شعبان الشهير بـ”المرداس” من قبل وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا وتخصيص مبلغ مالي بالعملة الصعبة مقابل “رأسه” حسب وصفه في منشور على حسابه الخاص على “فيسبوك” لازال يقيم في تونس ولم يتمكن من العودة إلى ليبيا.

ورغم أن المرداس تحدى باشاغا وأنه سيعود إلى ليبيا وأنه سيلاقيه في طرابلس مظهرا عدم اكتراثه بتهديدات وزير الداخلية في حكومة الوفاق والتحذيرات له بعدم العودة إلا أن القنصل السابق لم يرجع بسبب تعميم اسمه على المنافذ في طرابلس.

وليصف حقيقة الوضع في العاصمة طرابلس، كتب القنصل السابق والقيادي في مليشيا ثوار طرابلس مؤخرا منشورا يثبت فيه جلب حكومة الوفاق المليشيات المتعددة الجنسية للقتال في صفوفها ضد القوات المسلحة.

وكتب المرداس في منشوره :”نفيت واستوطن “التركمان” في بلدي”، في إشارة إلى المرتزقة السوريين من مكون التركمان الذين وصلوا طرابلس عن طريق تركيا ويتجولون في شوارعها بينما هو حرم منها بسبب باشاغا الذي يدعي أن الدولة المدنية مطلبهم وأفعاله أفعال المليشيات.

وشارك القنصل السابق كذلك منشورا من إحدى صفحات التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” على صفحته ادعت فيه أنه وصل إلى مدينة بنغازي عن طريق مطار بنينا.

وتابع في منشور ثالث قائلا :”لكل من يتسائل “مرداس” مشيت لبنغازي، أعتقد أن بنغازي اأقرب من إدلب وموسكو وإسطنبول ودبي”.

وكان القنصل الليبي السابق لدى تونس والقيادي في كتيبة ثوار طرابلس محمد شعبان الشهير بـ”المرداس” فتح النار على وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.