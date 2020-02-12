الولايات المتحدة: يجب وقف التدخل الأجنبي المغذي للصراع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والأوسط، ديفيد شينكر، خلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على أن الولايات المتحدة لازالت تدعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي بتحقيق آماله التي سعى إليها منذ عام 2011.

وقال شينكر، “سوف نستمر في التأثير على الدول الخارجية الفاعلة في ليبيا بأن الحل السلمي هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع في ليبيا”. وأشار شينكر، إلى أن ليبيا ليست المكان المناسب لتصدير المرتزقة من أي مكان.

وأكد شينكر، على مواصلة الولايات المتحدة على العمل مع الشركاء المحليين لمكافحة الإرهاب للدفاع عن ليبيا وحمايتها من عودة الجماعات الإرهابية.

وقال شينكر، “يجب على الأطراف في ليبيا احترام الهدنة وتطويرها من أجل تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، وإعادة تركيز الجهود على العملية السياسية”. مشيرًا إلى أن المفاوضات في هذا الشأن تحتاج إلى معالجة جدية.

وشدد شينكر، على ضرورة العمل على حل القضايا الصعبة التي تقود إلى الصراع في ليبيا، بما في ذلك تفكيك الجماعات المسلحة و”الميليشيات” واقتلاع العناصر المتطرفة، وإعادة توحيد وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الليبية لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.

وقال شينكر، “إن تحقيق الحل السياسي والتوجه نحو المصالحة الوطنية سيستغرق بعض الوقت، لكن إذا استمر العنف؛ فسيؤدي ذلك إلى تشديد المواقف من جميع الأطراف وجعل إيجاد حل قابل للحياة أكثر صعوبة”.

وأضاف، “لقد حان الوقت لتهدئة هذا الصراع وأفضل طريقة لوقف القتال هي وقف التدخل الأجنبي الذي يغذيها، في شكل الأسلحة والموظفين والأموال”.