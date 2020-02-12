الكتيبة 155 مشاة تستهدف تجمعات لقوات الوفاق وتكبدهم خسائر فادحة

أخبار ليبيا24

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوا المسلحة العربية الليبية أن مدفعية الكتيبة تمكنت من استهداف تجمعات لقوات الوفاق حاولت الاقتراب من جامع فطرة و مثلث الكهرباء وكبدتهم خسائر فادحة، مؤكدة أن هذه المناطق تحت سيطرة الكتيبه بالكامل.

وأوضح مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم من خلال هذا الاستهداف أمس الثلاثاء تدمير آلية مسلحة نوع 23 و عدد من الآليات متوسطة التسليح و إحراقها، إضافة إلى استهداف مراصد لقوات الوفاق ودحرهم منها استغلت للتحصن فيها لاستهداف الوحدات المقاتلة.

وأشار مكتب إعلام الكتيبة أنه تم استهداف مباشر لمجموعة من الأفراد أسفرت عن وقوع قتلى و جرحى في صفوف ناصر قوات الوفاق، مؤكدًا انسحاب المجموعات الغازة بعد انهاكهم و فقدانهم لمراصدهم السابقة و الفرار إلى جامع “الكحيلي”.

وشدد مكتب الإعلام أن الكتيبة 155 مشاة انها في الجاهزية التامة للتصدي لأي محاولة للتقدم في المحاور المكلفة بها و مدفعية الكتيبة في تمام الجاهزية لإسكات نيران العدو.