آغا: رد “الكبير” على تقرير الأمم المتحدة اعتراف ببيع العملة الأجنبية بدون رسوم

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اعتبر رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا أن رد محافظ مركزي طرابلس على تقرير الأمم المتحدة اعتراف ببيع العملة الأجنبية بدون رسوم.

وأضاف آغا أن كتاب الكبير المُوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعترف فيه ببيع العملة الأجنبية بدون رسوم راميا التهمة نحو المجلس الرئاسي بأنه هو من يمنح الاستثناءات.

واشار رئيس لجنة السيولة إلى أنه سبق له وأن صرح منذ مدة طويلة بأن هناك أشخاص معدودين مستفيدين من العملة الأجنبية بدون دفع رسوم عليها، معتبرًا أنها بداية مرحلة السقوط والإيرادات النفطية “صفر”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير رد على فقرة ضمن تقرير الأمم المتحدة والخاصة بالحالة الاقتصادية في ليبيا والتي أشارت إلى أنه لايزال هناك نقص في الشفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستطيعون الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي.

وأوضح الكبير في بيان الذي وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المصرف المركزي يؤكد التزامه الكامل بتطبيق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطكني رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للاغراض التجارية.

وأضاف المحافظ أن مصرف ليبيا المركزي غير مخول بمنح أي استثناء من تطبيق القرار المشار إليه أعلاه وأن صلاحية منح ذلك الاستثناء يقتصر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دون سواه.

وأكد الكبير أنه لم يقم بتاتا مصرف ليبيا المركزي ببيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين بالسعر الرسمي غير الخاضع للرسم باستثاء مخصصات أرباب الأسر المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي المشار إليه.