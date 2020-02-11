منتخب شباب ليبيا أمام تحدي عربي في السعودية

أخبار ليبيا24

أجرى المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20عام أول تدريب له في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء على ارضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية.

ووصلت بعثة المنتخب الليبي السعوديه مساء أمس الإثنين بعد رحلة طويله تواصلت لأكثر من 24 ساعه بدأت من تونس مرورا بالأردن وانتهاء في السعودية