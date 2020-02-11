منتخب شباب ليبيا أمام تحدي عربي في السعودية
أخبار ليبيا24
أجرى المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20عام أول تدريب له في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء على ارضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية.
ووصلت بعثة المنتخب الليبي السعوديه مساء أمس الإثنين بعد رحلة طويله تواصلت لأكثر من 24 ساعه بدأت من تونس مرورا بالأردن وانتهاء في السعودية
ويشرف على تدريبات المنتخب المدرب الوطني ” عياد القاضي ” بمساعدة ” المهدي بوشاح ” ومدرب اللياقة البدنية ” أسامة الشيخ ” ومدرب الحراس” الطاهر سعد ” ،
وكان المنتخب الليبي قد أجرى معسكر تحضيري في تونس تواصل لأكثر من أسبوع.
وسيلعب المنتخب الليبي للشباب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.
وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا وتقام هذه المسابقة لأول مرة في تاريخ البطولات العربية، وتستضيفها السعودية في الفترة من 26 فبراير الجاري ، وحتى الخامس من مارس.