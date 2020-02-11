مالية الوفاق تعلن إطلاق برنامج الإصلاح المالي العام

أخبار ليبيا24ـ اقتصاد

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق عن برنامج إصلاحي مالي عام في خطوة لتشريع وإصلاح الأنظمة الإدارية المالية العامة في ليبيا.

وقالت الوزارة إن هذا الإعلان يعتبر خطوة أولية لبرنامج يمتد لخمس سنوات، يتضمن مبادرات إصلاحية عملت عليها وخططتها وزارة المالية.

وأضافت، أنه بالرجوع للباب الأول من الميزانية العامة، فإن ليبيا حالياً تعاني من أعلى ارتفاع في مجموع الأجور كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدر بـ 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا نتيجة لدفع مرتبات ما يقارب عن 1.8 – 2 مليون شخص في القطاع العام.

وقالت إنه قد تبين من التقييم المبدئي الذي أجرته وزارة بأن هنالك عدة إمكانيات وفرص متاحة للقيام بإصلاحات ضخمة، لذا تم تصميم البرنامج الإصلاحي لمعالجة الهدر النظامي لخلق وتسيير عمليات انسيابية داخل الحكومة ككل.

وكشفت الوزارة أن الإصلاحات ستتضمن تدابير، التكامل والاتصال وتصميم دليل محاسبي متكامل مع قاعدة بيانات تقنية المعلومات وذلك لتحسين تقديم التقارير المالية.

كما يتضمن نظام المرتبات، من خلال تطوير منظومة مرتبات متكاملة لتقليص الهدر الناجم عن البيانات الغير الدقيقة أو المكررة، على سبيل المثال، وتوفير أنظمة تحكم وبناء القدرات وبرنامج متكامل لبناء قدرات الخدمات المدنية في وزارة المالية.

وأعرب وزير المالية، فرج بومطاري، عن التزام الوزارة بالبرنامج الإصلاحي، وقال: “منذ استلامي لمنصبي منذ سنة مضت قمت بتحديد عدد من المجالات الأساسية التي تتطلب التحسين وها نحن نقدم اليوم الحلول على شكل برنامج إصلاحي.”

وأضاف، “أنه ومن خلال معالجة نقاط الضعف في الباب الأول للميزانية؛ فإنه يؤمن بأن يمكن للوزارة تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 10 بالمئة خلال السنة الأولى من عمر البرنامج”، مشيرًا إلى أنه علاوة على ذلك، لن يحقق البرنامج الاصلاحي فقط الفاعلية المطلوبة في الشؤون المالية للقطاع العام لليبيا بل سيُعبد الطريق لتجديد ثقافة الشفافية والمسؤولية والحوكمة في الأنظمة الإدارية الليبية للقطاع العام.