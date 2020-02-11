داخلية الوفاق تعلن فتح منظومة الجوازات لليبيين في الخارج باشاغا يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات استخراج جوازات سفر المواطنين الليبيين بالخارج وحماية حقوقهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن فتح محطات لمنظومة استخراج جواز السفر لليبيين بالخارج في دولة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال احتفالية عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس بحضور وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، لافتتاح محطات استخراج جواز السفر الليبي بالسفارات والقنصليات الليبية في الخارج.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن اجتماع موسع عقد صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس برئاسة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، لمناقشة آلية تفعيل منظومة استخراج جوازات السفر لليبيين في الخارج لقرابة 22 دولة مـن مختلف أنحاء العالم.

وشدد باشاغا خلال هذا الاجتماع على ضرورة تسهيل إجراءات استخراج جوازات سفر المواطنين الليبيين بالخارج وحماية حقوقهم واللجوء إلى السفارات الليبية هناك لحل كافة مشاكلهم.

وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجـانب بوزارة الـداخلية، وعدد مـن مدراء الأمن بالمناطق ومـسـؤولي بوزارة الداخلية.