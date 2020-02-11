تخريب ثلاث آبار بالحقل الشرقي بمنظومة الحساونه سهل الجفارة

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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليم الثلاثاء تعرض عدد ثلاثة آبار بالحقل الشرقي في منظومة الحساونه سهل الجفارة خلال اليومين الماضيين إلى اعتداء تخريبي من قبل مجهولين.

وأضاف مكتب الإعلام في الجهاز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن المخربين قاموا بقطع الأسلاك الكهربائية من المعدات بداخل غرفة التحكم بالقدرة (PCU) لتخرج هذه الآبار عن الخدمة.