تخريب ثلاث آبار بالحقل الشرقي بمنظومة الحساونه سهل الجفارة
أخبار ليبيا24
أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليم الثلاثاء تعرض عدد ثلاثة آبار بالحقل الشرقي في منظومة الحساونه سهل الجفارة خلال اليومين الماضيين إلى اعتداء تخريبي من قبل مجهولين.
وأضاف مكتب الإعلام في الجهاز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن المخربين قاموا بقطع الأسلاك الكهربائية من المعدات بداخل غرفة التحكم بالقدرة (PCU) لتخرج هذه الآبار عن الخدمة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا الإعتداء يحدث في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الجهاز وكافة الكوادر الفنية لاستمرار تنفيذ أعمال الصيانة للمضخات الغاطسة بالآبار للرفع من معدلات إنتاج المياه وسد العجز في الإمداد المائي الحاصل بسبب الاعتداءات والتخريب والسرقة التي تعرضت لها رؤوس الآبار لعدد (106) بئر خلال الأربع السنوات السابقة.
وأكد أنه بالرغم من كافة الصعوبات الأمنية واللوجستية بمنطقة حقول الآبار وباقي المواقع وعلى طول مسارات منظومة الحساونه سهل الجفاره نإلا أنهم مستمرين في أعمال التشغيل وضخ المياه للمدن بما هو متاح من الآبار العاملة وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة للمضخات والصمامات وكل المعدات.
وناشد مكتب الإعلام في الجهاز كل الأجهزة العسكرية والأمنية بالدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن والمشاريع الزراعية واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن.