الوطنية للنفط: إغلاق مصفاة الزاوية تسبب في مزيد من الخسائر المالية

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنّها اضطرّت إلى إغلاق مصفاة الزاوية يوم السبت الماضي وذلك نتيجة لإقفال صمام بمنطقة الحمادة على خط الأنابيب الرئيسي بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية مما تسببت في وقف الإنتاج بالحقل.

وأوضحت المؤسسة أن إغلاق المصفاة سيتسبب بتفاقم مشكلة إدارة واستيراد وتوزيع الوقود، ممّا سيُكلّف الخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة لإستيراد كميات إضافية من الوقود من أجل تعويض الفاقد من إنتاج المصفاة.