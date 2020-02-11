المنعقدة في القاهرة..الاتفاق على آليات لجنة الخبراء خلال ختام مباحثات المسار الاقتصادي والمالي

أعلنت بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي المنعقدة في القاهرة، الاتفاق على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها.

وأضافت البعثة في بيان لها أن ٢٨ خبيرا اقتصاديا وماليا في التقوا في القاهرة خلال يومي ٩ و ١٠ فبراير الجاري خلال الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، الى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا.

وأشارت إلى أن المشاركون اتفقوا على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.

وأكدت البعثة الأممية أن المشاركون خلصوا إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً.

وأوضحت البعثة أن اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، إضافة إلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن الخبراء تدارسوا التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.

ويأتي اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية، واتفق الخبراء على عقد الاجتماع القادم في أوائل مارس، وتمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الإجتماع.

وكانت انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، أعمال لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشاركة أربعة وعشرين شخصية اقتصادية ليبية، وتركزت مناقشات اليوم الأول من خلال مجموعتي العمل على بحث آليات إعادة الإعمار في ليبيا، وتوزيع الإيرادات والشفافية.

يشار إلى أن اللقاء شارك فيه ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، وكان بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين.