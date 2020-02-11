الثني يطالب بلدية صرمان بحصر كافة احتياجاتها الضرورية لتنفيذها حسب الأولوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، احتياجات بلدية صرمان، وذلك خلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس التسييري للبلدية.

وحضر الاجتماع عضوي مجلس النواب عن بلدية ورشفانة مصباح البدوي وعن بلدية طرابلس بشير الأحمر، ورئيس المجلس التسييري لبلدية صرمان جلال مفتاح، وعضو المجلس التسييري للبلدية مراد الهادي، ومدير مشروعات البلدية عبدالوهاب محمد، إضافة إلى مدير إدارة المتابعة و تقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالديوان إبراهيم الدعباج.

وطالب الثني خلال الاجتماع، بضرورة الإسراع في حصر كافة الاحتياجات والمختنقات الضرورية في مجال المياه والكهرباء والطرق والتعليم والأمن، وتقديمها لديوان مجلس الوزراء لدراستها والبدء في تنفيذها حسب الأولوية.

وأكد الثني، على ضرورة تحديد الآليات التي تحتاج إلى صيانة مثل آليات جهاز الإسعاف والطوارئ وآليات السلامة العامة، وأصدر تعليماته بضرورة تواصل مكتب شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية مع المؤسسة الوطنية للموارد المائية لإعداد دراسة حول صيانة محطة رفع مياه الصرف الصحي.

ووافق رئيس الحكومة الليبية، على استكمال مبنى بلدية صرمان شريطة تقديم المقايسة التقديرية اللازمة للمشروع في أقرب وقت، بحسب ما نشرت الحكومة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.